خالد بن محمد يعزّي في وفاة حرم محمد بن بطي آل حامد

قدّم سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، واجب العزاء إلى الشيخ محمد بن بطي آل حامد، في وفاة حرمه عائشة راشد الظاهري، رحمها الله.

وأعرب سموّه، خلال زيارة مجلس العزاء بمنطقة المزون في أبوظبي، عن خالص تعازيه ومواساته إلى الشيخ محمد بن بطي آل حامد وأسرته، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.