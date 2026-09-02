منصور بن زايد يعزّي في وفاة حرم محمد بن بطي آل حامد

قدّم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، واجب العزاء إلى الشيخ محمد بن بطي آل حامد، في وفاة حرمه المغفور لها عائشة راشد الظاهري، وذلك خلال حضور سموّه مجلس العزاء بمنطقة المزون في أبوظبي.

وأعرب سموّه عن خالص تعازيه ومواساته إلى الشيخ محمد بن بطي آل حامد وأسرته، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.