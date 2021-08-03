خطة لتحويل منتخب العراق إلى "برشلونة" في 2030

المصدر: محمد فاضل - دبي

ذكر موقع "عراق سبورت" بأن وزير الرياضة والشباب العراقي واللاعب الدولي الاسبق عدنان درجال ناقش مع إدارة نادي برشلونة مشروع وزارة الشباب والرياضة وإتحاد كرة القدم لصناعة جيل كروي للمشاركة به في بطولة كأس العالم 2030.

جاء ذلك خلال زيارته برفقة رئيس اللجنة التطبيعية لاتحاد كرة القدم إياد بنيان والتعرف على منشآت نادي برشلونة الاسباني ومناقشة بعض الامور الفنية التخصصية بكرة القدم العراقية.

وكان منتخب العراق قد صعد الى نهائيات كاس العالم مرة واحدة في عام 1986 التي اقيمت في المكسيك بينما فاز ببطولة اسيا في 2007 في ابرز انجاز كروي لـ"أسود الرافدين" على مستوى الفريق الاول بينما فاز منتخب الشباب بقيادة عدنان حمد وحسين سعيد واحمد راضي في اكثر من اقل اضافة الى فوزه بعدد من بطولات الخليج العربي وكاس العرب

وفي شأن متصل عقد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ورئيس الهيأة التطبيعية اياد بنيان لقاء تشاوري مع نادي برشلونة تم الاتفاق من خلاله بأن يقوم النادي الكتالوني بالاشراف على الفئات العمرية في العراق دون ان يتم تحديد اسم النادي او اي من المنتخبات العمرية.

يذكر أن منتخب العراق سيلعب في التصفيات المؤهلة للمونديال المقبل في مجموعة قوية تضمه مع الامارات وكوريا الجنوبية وسوريا ولبنان وإيران.

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