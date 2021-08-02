عاملة فندق تتسبب في إيقاف لاعب المنتخب المصري.. "بيان رسمي في الحادثة"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الاثنين، بيانا رسمياً أعلن فيه عن إيقاف لاعب الإسماعيلي عبدالرحمن مجدي أحد عناصر بعثة المنتخب المصري الأولمبي لكرة القدم المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال الاتحاد المصري: "في إطار سياسة الشفافية التي ينتهجها الاتحاد المصري لكرة القدم، فإنه أثناء تواجد المنتخب الأولمبي في اليابان وقبل المباراة الثانية بساعات قليلة تلقينا شكوى من فندق الإقامة ضد اللاعب عبدالرحمن مجدي فحواها الإساءة لإحدى العاملات بالفندق".

وأضاف البيان: "على الفور تم استبعاد اللاعب نهائيا رغم تأكيده بأنه لم يقصد الإساءة ومن الممكن أن يكون سوء الفهم حدث بسبب اختلاف اللغة والثقافة وتم التحقيق بعد المباراة واحتواء الأمر حرصا على التركيز و توفير الاستقرار لباقي اللاعبين".

وتابع: "انتقلنا لبلدة أخرى لخوض المباراة الثالثة أمام أستراليا ثم للقرية الأولمبية في طوكيو لخوض مباراة ربع النهائي ثم توجهنا للمطار ومنه للقاهرة".

واختتم البيان: "بعد أن عاد الفريق بسلامة الله فإننا قررنا إيقاف اللاعب عبدالرحمن مجدي لحين انتهاء التحقيق و اتخاذ القرار النهائي بشأنه وذلك لعدم التزامه واختراقه للقواعد".

يذكر أن المنتخب المصري الأولمبي ودع أولمبياد طوكيو بعد الهزيمة أمام البرازيل صفر-1 في الدور ربع النهائي.

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