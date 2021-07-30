الخارجية الإسرائيلية تهنئ السعودية القحطاني رغم الخسارة في أولمبياد طوكيو (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

نشرت صفحة إسرائيل بالعربية، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية عبر "تويتر" فيديو من نزال الجودو بين السعودية تهاني القحطاني والإسرائيلية راز هيرشكو الذي انتهى بفوز الإسرائيلية 11-صفر ضمن منافسات الجودو بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في تعليق على مقطع الفيديو: "لحظات تاريخية #أولمبياد_طوكيو نهنئ السعودية تهاني القحطاني على الروح الرياضية في منافسات الجودو أمام الإسرائيلية راز هيرشكو اليوم.. صحيح انها خسرت وفازت منافستها الإسرائيلية بنتيجة (11-صفر) لكنها كسبت احترام وتقدير العالم بعد شتى الضغوط. تهانينا.."، مرفقة التغريدة بعلم البلدين.

لحظات تاريخية #أولمبياد_طوكيو نهنئ السعودية🇸🇦 تهاني القحطاني على الروح الرياضية في منافسات الجودو أمام الإسرائيلية راز هيرشكو اليوم. صحيح انها خسرت وفازت منافستها الإسرائيلية بنتيجة(11-0) لكنها كسبت احترام وتقدير العالم بعد شتى الضغوط. تهانينا 🇮🇱

pic.twitter.com/LXIYcyPjgB — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 30, 2021

يذكر أن الرياضيين العرب كانوا ينسحبون من مواجهة نظرائهم الإسرائيليين في المحافل الرياضية، تأييداً للقضية الفلسطينية، وسط جدل كبير وانقسام في الشارع الرياضي العربي حول تجنب المواجهة الرياضية مع إسرائيل، في وقت استمر فيه الانسحاب أيضاً في أولمبياد طوكيو الحالية عن طريق الجزائري فتحي نورين والسوداني محمد عبدالرسول بمنافسات الجودو، قبل أن توقف السعودية القحطاني سلسلة الانسحابات وتقرر مواجهة لاعبة إسرائيل.

وكانت الانسحابات الماضية من مواجهة الرياضيين العرب للاعبي اسرائيل قد أثارت استياء اللجنة الأولمبية الدولية، وقال المسؤول البارز باللجنة جيمس ماكليود: "إن اللجنة ستتخذ إجراء حال حدوث انتهاك صارخ للميثاق الأولمبي".

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