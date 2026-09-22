غوتيريش: المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة تثير "شبح تطهير عرقي"

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء من أن توسّع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة يدمّر أي آفاق للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ويثير في الوقت نفسه "شبح التطهير العرقي".

وقال غوتيريش في افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة "إن العنف والتهجير وتوسيع المستوطنات من جانب إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة" عوامل تؤدي إلى "جرف طريق السلام وتثير شبح تطهير عرقي. لا يمكننا أن نسمح لحل الدولتين أن يتلاشى أمام أعيننا".