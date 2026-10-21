نتنياهو: إسقاط الحكم في إيران الحل الوحيد للقضاء على التهديد

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء أن الحل الوحيد للقضاء على التهديد الإيراني يتمثل في الإطاحة بالحكم في طهران.

وقال نتنياهو في تجمع انتخابي في مدينة ديمونا في جنوب إسرائيل "أرادت إيران تدميرنا فأوقفناها، وأرادت صنع قنابل نووية فأوقفناها... ومع ذلك، تصرّ على الاستمرار. هناك بالتالي حل واحد لوضع حد لهذه المسألة، هو إسقاط النظام".

وأضاف "تلك هي التوجيهات التي أعطيتها لجيش الدفاع الإسرائيلي والموساد وسائر أجهزتنا الأمنية"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" أفادت الأربعاء بأن نتنياهو أصدر توجيهات للجيش الإسرائيلي في وقت سابق من هذا الشهر بوضع خطط لاستئناف الضربات ضد إيران، إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عارض الفكرة.