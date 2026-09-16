المغرب وإسرائيل يتفقان على رفع التمثيل الدبلوماسي وتبادل فتح السفارات

أعلنت إسرائيل أنها اتفقت مع المغرب على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وتبادل فتح السفارات، وذلك إثر لقاء بين وزيري خارجية البلدين عُقد في نيويورك برعاية أميركية، وفق وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب).



وجاء في بيان أصدرته الخارجية الإسرائيلية أن "وزير الخارجية جدعون ساعر عقد اليوم في نيويورك قمة دبلوماسية ثلاثية مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بدعوة من السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز".

وأضاف البيان: "جدّدت الدول الثلاث تأكيد التزامها بمجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز العلاقات بين إسرائيل والمغرب، بما يشمل رفع مستوى البعثتين الدبلوماسيتين المتبادلتين إلى مستوى سفارتين، وتعيين سفيرين".

وجددت الولايات المتحدة وإسرائيل في بيان تأكيدهما على الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وقال البيان المشترك الذي نشرته بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إن المغرب وإسرائيل اتفقتا على اتخاذ التدابير اللازمة لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين المغرب وإسرائيل قبل نهاية العام، ووضع اللمسات الأخيرة على اتفاقيات بشأن حماية الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي بحلول نهاية العام.