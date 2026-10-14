نتنياهو يستبعد توجيه ضربة استباقية لإيران قبل الانتخابات الإسرائيلية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي ‌بنيامين نتنياهو اليوم ​الأربعاء إنه لا يؤيد توجيه ضربة استباقية لإيران قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، لكنه حذر في الوقت نفسه طهران وجماعات مسلحة متحالفة معها من شن أي هجوم على إسرائيل.

وقال نتنياهو في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، ردا على سؤال حول احتمال شن ضربة استباقية وما ⁠يقوله خصومه السياسيون عن سعيه إلى مواجهة عسكرية قبل الانتخابات "هذا الأمر ليس ملائما لنا وليس جيدا".

وكرر نتنياهو تحذيراته السابقة لإيران، وأكد أن إسرائيل سترد بقوة في حال ‌تعرضها لهجوم.