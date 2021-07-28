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    حصاد الأربعاء لميداليات أولمبياد طوكيو 2020

    منتخب سيدات الصين لكرة السلة 3*3 متوجاً بالبرونز. أ.ف.ب

    المصدر:
    • وكالات
    التاريخ:

    في ما يلي نتائج النهائيات الـ 23 التي سجلت الاربعاء 28 يوليو في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو حتى 8 أغسطس: 

    رجال


    سباحة
    200 م فراشة
    ذهبية: المجري كريستوف ميلاك
    فضية: الياباني تومورو هوندا
    برونزية: الإيطالي فيديريكو بورديسو


    تتابع أربع مرات 200 م
    ذهبية: بريطانيا
    فضية: روسيا
    برونزية: أستراليا


    جمباز
    المسابقة الكاملة
    ذهبية: الياباني دايكي هاشيموتو
    فضية: الصيني روتانغ جياو
    برونزية: الروسي نيكيتا ناغورني


    غطس
    منصة متحركة 3 م (زوجي)
    ذهبية: الصين
    فضية: الولايات المتحدة
    برونزية: ألمانيا


    جودو
    -90 كلغ
    ذهبية: الجورجي لاشا بيكاوري
    فضية: الألماني إدوارد تريبل
    برونزية: الأوزبكستاني دافلات بوبونوف
    برونزية: المجري كريستيان توت


    أثقال
    وزن 73 كلغ
    ذهبية: الصيني جيونغ شي
    فضية: الفنزويلي خوليو روبين مايورا بيرنيا
    برونزية: الإندونيسي رحمت إروين عبدالله


    تجذيف
    زوجي بمجذافين
    ذهبية: فرنسا
    فضية: هولندا
    برونزية: الصين
    رباعي
    ذهبية: أستراليا
    فضية: رومانيا
    برونزية: إيطاليا
    رباعي بمجذافين
    ذهبية: هولندا
    فضية: بريطانيا
    برونزية: أستراليا


    دراجات
    سباق الطرق ضد الساعة
    ذهبية: السلوفيني بريموش روغليتش
    فضية: الهولندي توم دومولين
    برونزية: الأسترالي روهان دنيس


    رجبي 
    ذهبية: فيجي
    فضية: نيوزيلندا
    برونزية: الأرجنتين


    مبارزة
    الحسام (فرق)
    ذهبية: كوريا الجنوبية
    فضية: إيطاليا
    برونزية: المجر


    سلة
    3*3
    ذهبية: لاتفيا
    فضية: روسيا
    برونزية: صربيا


    سيدات


    سباحة
    200 م حرة
    ذهبية: الأسترالية أريارن تيتموس
    فضية: برناديت هوغي من هونغ كونغ
    برونزية: الكندية بيني أوليكسياك
    200 م متنوعة
    ذهبية: اليابانية يوي أوهاشي
    فضية: الأميركية أليكس والش
    برونزية: الأميركية كايت دوغلاس
    1500 م حرة
    ذهبية: الأميركية كايتي ليديكي
    فضية: الأميركية إريكا ساليفان
    برونزية: الألمانية ساره كوهلر


    جودو
    -70 كلغ
    ذهبية: اليابانية شيزورو أراي
    فضية: النمسوية ميكاييلا بوليريس
    برونزية: الروسية مادينا تايمازوفا
    برونزية: الهولندية ساني فان دايكي


    سلة
    3*3
    ذهبية: الولايات المتحدة
    فضية: روسيا
    برونزية: الصين


    تجذيف
    زوجي بمجذافين
    ذهبية: رومانيا
    فضية: نيوزيلندا
    برونزية: نيوزيلندا
    رباعي
    ذهبية: أستراليا
    فضية: هولندا
    برونزية: إيرلندا
    رباعي بمجذافين
    ذهبية: الصين
    فضية: بولندا
    برونزية: أستراليا

    دراجات
    سباق الطرق ضد الساعة
    ذهبية: الهولندية أنيميك فان فلوتن
    فضية: السويسرية مارلين روسير
    برونزية: الهولندية أنّا فان دير بريغين


    فروسية
    ترويض
    ذهبية: الألمانية جيسيكا فون بريدوف-فيرندل
    فضية: الألمانية إيزابيل فيرت
    برونزية: البريطانية شارلوت دوجاردان

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