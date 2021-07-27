رسالة مؤثرة من محمد صلاح لنجوم مصر في أولمبياد طوكيو

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

حرص النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي على توجيه رسالة إلى نجوم مصر في أولمبياد طوكيو 2020، بعد أن بدأت البعثة المصرية في حصد الميداليات باليوم الثالث من البطولة بعد أن حققت هداية ملاك وسيف عيسى ميداليتين برونزيتين لمصر في لعبة التايكواندو.

وأبدى لاعب المنتخب المصري الذي غاب عن التواجد في الأولمبياد بناء على طلب ليفربول سعادته بما تحقق في اليوم الثالث وكتب على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مبرووووك هداية ملاك وسيف عيسي، و لكل نجوم بلدنا اللي التوفيق مكانش معاهم وخرجوا من الأولمبياد احنا معاكم وبندعمكم في اللي جاي وواثقين فيكم، دي مش النهاية دي خطوة في طريق النجاح. كلنا عارفين أن هدفكم تشريف بلدنا واحنا مقدرين تعبكم ونتمنالكم كل التوفيق في اللي جاي".

وكان لاعب التايكواندو المصري سيف عيسى المصنف خامساً عالمياً قد حقق الميدالية البرونزية لوزن -80 كلغم، بعد فوزه على النرويجي ريتشارد أندري أورديمان 12-4، مانحًا الفراعنة ميداليتهم الثانية في أولمبياد طوكيو بعد دقائق من فوز هداية ملاك بالميدالية ذاتها لوزن -67 كلغم.

وغاب محمد صلاح عن المنتخب المصري في أولمبياد طوكيو بعد فاصل كبير من المفاوضات بين الاتحاد المصري ونادي ليفربول ومسلسل استمر لأكثر من 8 شهور انتظر فيها الجمهور المصري تواجد صلاح مع الفراعنة قبل أن يأتي القرار النهائي من ليفربول برفض مشاركة اللاعب والبقاء مع ناديه خلال فترة الإعداد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news