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    حصاد اليوم الثالث من أولمبياد طوكيو.. 4 ميداليات تطوق أعناق العرب (صور)

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    المصدر:
    • وكالات
    التاريخ:

    في ما يلي نتائج النهائيات (20) التي سجلت اليوم الأثنين في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو حتى 8 أغسطس:


    رجال
    ترياثلون
    ذهبية: النرويجي كريستيان بلومنفلت
    فضية: البريطاني أليكس يي
    برونزية: النيوزيلندي هايدن وايلد

    سباحة
    100 م صدرا
    ذهبية: البريطاني آدم بيتي
    فضية: الهولندي أرنو كامينغا
    برونزية: الإيطالي نيكولو مارتينينغي

    التتابع 4 مرات 100 م حرة
    ذهبية: الولايات المتحدة
    فضية: إيطاليا
    برونزية: أستراليا

    رماية
    سكيت
    ذهبية: الأميركي فنسنت هانكوك
    فضية: الدنماركي يسبر هانسن
    برونزية: الكويتي عبدالله الرشيدي

    كانوي متعرج
    فردي
    ذهبية: السلوفيني بنجامان سافشيك
    فضية: التشيكي لوكاش روهان
    برونزية: الألماني سيدريس تاسياديس

    غطس
    زوجي
    ذهبية: بريطانيا
    فضية: الصين
    برونزية: اللجنة الأولمبية الروسية

    دراجات
    كروس كاونتري
    ذهبية: البريطاني توماس بيدكوك
    فضية: السويسري ماتياس فلوكينغر
    برونزية: الإسباني دافيد فاليرو سيرانو

    جودو
    وزن -73 كلغ
    ذهبية: الياباني شوهي أونو
    فضية: الجورجي لاشا شافداتواشفيلي
    برونزية: الكوري الجنوبي شانغريم آن
    برونزية: المونغولي تسوغتباتار تسند-أوشير

    جمباز فني
    فرق
    ذهبية: روسيا
    فضية: اليابان
    برونزية: الصين

    مبارزة
    الشيش
    ذهبية: الصيني كا لونغ تشونغ
    فضية: الإيطالي دانييلي غاروتسو
    برونزية: التشيكي ألكسندر شوبينيتش

    تايكواندو
    وزن -80 كلغ
    ذهبية: الروسي ماكسيم خرامتشوف
    فضية: الأردني صالح الشرباتي
    برونزية: الكرواتي توني كانايت
    برونزية: المصري سيف عيسى

     

    سيدات

    سباحة
    100 م فراشة
    ذهبية: الكندية مارغاريت ماكنيل
    فضية: الصينية يوفي تشانغ
    برونزية: الأسترالية إيما ماكيون
    - 400 م حرة
    ذهبية: الأسترالية أريان تيتموس
    فضية: الأميركية كايتي ليديكي
    برونزية: الصينية بينغجي لي

    سكايتبورد
    شوارع
    ذهبية: اليابانية موميجي نيشيا
    فضية: البرازيلية رايسا ليال
    برونزية: اليابانية فونا ناكاياما

    رماية
    سكيت
    ذهبية: الأميركية أمبر إنغليش
    فضية: الإيطالية ديانا باكوزي
    برونزية: الصينية منغ وي

    جودو
    وزن -57 كلغ
    ذهبية: الكوسوفية نورا جياكوفا
    فضية: الفرنسية سارة-ليوني كيسيك
    برونزية: الكندية جيسيكا كليمكايت
    برونزية: اليابانية تسوكاسا يوشيدا

    رفع أثقال
    وزن 55 كلغ
    ذهبية: الفيليبينية هيديلين دياس
    فضية: الصينية كيويون لياو
    برونزية: الكازخستانية زولفيا شينشانلو

    مبارزة
    الحسام
    ذهبية: الروسية صوفيا فيليكايا
    فضية: الروسية تحت علم محايد صوفيا بوزدنياكوفا
    برونزية: الفرنسية مانون برونيه

    تايكواندو
    وزن -67 كلغ
    ذهبية: الكرواتية ماتيا يليتش
    فضية: البريطانية لورين وليامس
    برونزية: المصرية هداية ملاك
    برونزية: العاجية روث غباغبي

     

    مختلط

    كرة الطاولة
    ذهبية: اليابان
    فضية: الصين
    برونزية: الصين تايبيه

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