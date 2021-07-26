حصاد اليوم الثالث من أولمبياد طوكيو.. 4 ميداليات تطوق أعناق العرب (صور)
في ما يلي نتائج النهائيات (20) التي سجلت اليوم الأثنين في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو حتى 8 أغسطس:
رجال
ترياثلون
ذهبية: النرويجي كريستيان بلومنفلت
فضية: البريطاني أليكس يي
برونزية: النيوزيلندي هايدن وايلد
سباحة
100 م صدرا
ذهبية: البريطاني آدم بيتي
فضية: الهولندي أرنو كامينغا
برونزية: الإيطالي نيكولو مارتينينغي
التتابع 4 مرات 100 م حرة
ذهبية: الولايات المتحدة
فضية: إيطاليا
برونزية: أستراليا
رماية
سكيت
ذهبية: الأميركي فنسنت هانكوك
فضية: الدنماركي يسبر هانسن
برونزية: الكويتي عبدالله الرشيدي
كانوي متعرج
فردي
ذهبية: السلوفيني بنجامان سافشيك
فضية: التشيكي لوكاش روهان
برونزية: الألماني سيدريس تاسياديس
غطس
زوجي
ذهبية: بريطانيا
فضية: الصين
برونزية: اللجنة الأولمبية الروسية
دراجات
كروس كاونتري
ذهبية: البريطاني توماس بيدكوك
فضية: السويسري ماتياس فلوكينغر
برونزية: الإسباني دافيد فاليرو سيرانو
جودو
وزن -73 كلغ
ذهبية: الياباني شوهي أونو
فضية: الجورجي لاشا شافداتواشفيلي
برونزية: الكوري الجنوبي شانغريم آن
برونزية: المونغولي تسوغتباتار تسند-أوشير
جمباز فني
فرق
ذهبية: روسيا
فضية: اليابان
برونزية: الصين
مبارزة
الشيش
ذهبية: الصيني كا لونغ تشونغ
فضية: الإيطالي دانييلي غاروتسو
برونزية: التشيكي ألكسندر شوبينيتش
تايكواندو
وزن -80 كلغ
ذهبية: الروسي ماكسيم خرامتشوف
فضية: الأردني صالح الشرباتي
برونزية: الكرواتي توني كانايت
برونزية: المصري سيف عيسى
سيدات
سباحة
100 م فراشة
ذهبية: الكندية مارغاريت ماكنيل
فضية: الصينية يوفي تشانغ
برونزية: الأسترالية إيما ماكيون
- 400 م حرة
ذهبية: الأسترالية أريان تيتموس
فضية: الأميركية كايتي ليديكي
برونزية: الصينية بينغجي لي
سكايتبورد
شوارع
ذهبية: اليابانية موميجي نيشيا
فضية: البرازيلية رايسا ليال
برونزية: اليابانية فونا ناكاياما
رماية
سكيت
ذهبية: الأميركية أمبر إنغليش
فضية: الإيطالية ديانا باكوزي
برونزية: الصينية منغ وي
جودو
وزن -57 كلغ
ذهبية: الكوسوفية نورا جياكوفا
فضية: الفرنسية سارة-ليوني كيسيك
برونزية: الكندية جيسيكا كليمكايت
برونزية: اليابانية تسوكاسا يوشيدا
رفع أثقال
وزن 55 كلغ
ذهبية: الفيليبينية هيديلين دياس
فضية: الصينية كيويون لياو
برونزية: الكازخستانية زولفيا شينشانلو
مبارزة
الحسام
ذهبية: الروسية صوفيا فيليكايا
فضية: الروسية تحت علم محايد صوفيا بوزدنياكوفا
برونزية: الفرنسية مانون برونيه
تايكواندو
وزن -67 كلغ
ذهبية: الكرواتية ماتيا يليتش
فضية: البريطانية لورين وليامس
برونزية: المصرية هداية ملاك
برونزية: العاجية روث غباغبي
مختلط
كرة الطاولة
ذهبية: اليابان
فضية: الصين
برونزية: الصين تايبيه
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