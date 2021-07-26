حصاد اليوم الثالث من أولمبياد طوكيو.. 4 ميداليات تطوق أعناق العرب (صور)

المصدر: وكالات

في ما يلي نتائج النهائيات (20) التي سجلت اليوم الأثنين في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو حتى 8 أغسطس:



رجال

ترياثلون

ذهبية: النرويجي كريستيان بلومنفلت

فضية: البريطاني أليكس يي

برونزية: النيوزيلندي هايدن وايلد

سباحة

100 م صدرا

ذهبية: البريطاني آدم بيتي

فضية: الهولندي أرنو كامينغا

برونزية: الإيطالي نيكولو مارتينينغي

التتابع 4 مرات 100 م حرة

ذهبية: الولايات المتحدة

فضية: إيطاليا

برونزية: أستراليا

رماية

سكيت

ذهبية: الأميركي فنسنت هانكوك

فضية: الدنماركي يسبر هانسن

برونزية: الكويتي عبدالله الرشيدي

كانوي متعرج

فردي

ذهبية: السلوفيني بنجامان سافشيك

فضية: التشيكي لوكاش روهان

برونزية: الألماني سيدريس تاسياديس

غطس

زوجي

ذهبية: بريطانيا

فضية: الصين

برونزية: اللجنة الأولمبية الروسية

دراجات

كروس كاونتري

ذهبية: البريطاني توماس بيدكوك

فضية: السويسري ماتياس فلوكينغر

برونزية: الإسباني دافيد فاليرو سيرانو

جودو

وزن -73 كلغ

ذهبية: الياباني شوهي أونو

فضية: الجورجي لاشا شافداتواشفيلي

برونزية: الكوري الجنوبي شانغريم آن

برونزية: المونغولي تسوغتباتار تسند-أوشير

جمباز فني

فرق

ذهبية: روسيا

فضية: اليابان

برونزية: الصين

مبارزة

الشيش

ذهبية: الصيني كا لونغ تشونغ

فضية: الإيطالي دانييلي غاروتسو

برونزية: التشيكي ألكسندر شوبينيتش

تايكواندو

وزن -80 كلغ

ذهبية: الروسي ماكسيم خرامتشوف

فضية: الأردني صالح الشرباتي

برونزية: الكرواتي توني كانايت

برونزية: المصري سيف عيسى

سيدات

سباحة

100 م فراشة

ذهبية: الكندية مارغاريت ماكنيل

فضية: الصينية يوفي تشانغ

برونزية: الأسترالية إيما ماكيون

- 400 م حرة

ذهبية: الأسترالية أريان تيتموس

فضية: الأميركية كايتي ليديكي

برونزية: الصينية بينغجي لي

سكايتبورد

شوارع

ذهبية: اليابانية موميجي نيشيا

فضية: البرازيلية رايسا ليال

برونزية: اليابانية فونا ناكاياما

رماية

سكيت

ذهبية: الأميركية أمبر إنغليش

فضية: الإيطالية ديانا باكوزي

برونزية: الصينية منغ وي

جودو

وزن -57 كلغ

ذهبية: الكوسوفية نورا جياكوفا

فضية: الفرنسية سارة-ليوني كيسيك

برونزية: الكندية جيسيكا كليمكايت

برونزية: اليابانية تسوكاسا يوشيدا

رفع أثقال

وزن 55 كلغ

ذهبية: الفيليبينية هيديلين دياس

فضية: الصينية كيويون لياو

برونزية: الكازخستانية زولفيا شينشانلو

مبارزة

الحسام

ذهبية: الروسية صوفيا فيليكايا

فضية: الروسية تحت علم محايد صوفيا بوزدنياكوفا

برونزية: الفرنسية مانون برونيه

تايكواندو

وزن -67 كلغ

ذهبية: الكرواتية ماتيا يليتش

فضية: البريطانية لورين وليامس

برونزية: المصرية هداية ملاك

برونزية: العاجية روث غباغبي

مختلط

كرة الطاولة

ذهبية: اليابان

فضية: الصين

برونزية: الصين تايبيه

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news