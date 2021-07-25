السورية ظاظا تودّع المنافسات وتصنع التاريخ كأصغر مشاركة

المصدر: طوكيو ■ أ.ف.ب

ودّعت السورية هند ظاظا، أمس، وهي أصغر رياضية مشاركة في أولمبياد طوكيو الصيفي، من مسابقة كرة الطاولة بخسارتها أمام النمساوية جيا ليو 0-4.

دامت مباراة ظاظا (12 عاماً) والمخضرمة جيا البالغة 39 عاماً 24 دقيقة لتنتهي 4-11 و9-11 و3-11 و5-11 في الدور التمهيدي من المسابقة. وتحوّلت الطفلة السورية المغمورة، المولودة في 1 يناير 2009، إلى أشهر رياضية في البلاد التي مزّقتها حرب قائمة منذ 10 سنوات، عندما فازت ببطولة غرب آسيا خاطفة بذلك بطاقة التأهل إلى الأولمبياد.

وقالت بعد خسارتها لموقع اللجنة الأولمبية الدولية: «بلوغ أولمبياد طوكيو كان إنجازاً بحد ذاته. لم يُطلب مني تحقيق الفوز وتعلّمت من الخسارة. آمل أن يكون لي دور في الأولمبياد المقبل». وتابعت «حققت شيئاً باعتقادي. فتاة بعمر الـ12 تواجه لاعبة بعمر الـ39 وتحرز 9 أو 10 نقاط، فهذا إنجاز».

وأضافت اللاعبة التي حملت علم سورية في حفل الافتتاح أول من أمس: «بالتأكيد، أردت تحقيق الفوز وخوض أكثر من مباراة، لكن آمل ذلك في الأولمبياد المقبل».

• شاركت أمس في منافسات كرة الطاولة، وهي بعمر 12 سنة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news