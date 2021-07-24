تعرّف على المتوجين في حصاد السبت بأولمبياد طوكيو.. وترتيب الدول

المصدر: وكالات

انتهت منافسات اليوم في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في ضيافة العاصمة اليابانية طوكيو حتى 8 اغسطس، حيث ماتزال المنافسات في بدايتها، مع تفوق صيني واضح، بينما ماتزال بعض الدول الكبرى لم تدخل بقوة ولم تحرز أي ميدالية. في جانب آخر، أهدت تونس أول ميدالية للعرب من خلال فضية محمد الجندوبي في منافسات التايكواندو.

وتاليا نتائج اليوم:

* رجال:

- رماية

مسدس هواء مضغوط

ذهبية: الإيراني جواد فروغي

فضية: الصربي دامير ميكيتش

برونزية: الصيني وي بانغ

- دراجات

سباق الطرق

ذهبية: الإكوادوري ريتشارد كاراباس

فضية: البلجيكي فوت فون أيرت

برونزية: السلوفيني تاداي بوغاتشار

- مبارزة

الحسام

ذهبية: المجري أرون سيلاغي

فضية: الايطالي لويجي ساميلي

برونزية: الكوري الجنوبي جونغهوان كيم

- تايكواندو

وزن -58 كلغ

ذهبية: الإيطالي فيتو ديلاكويلا

فضية: التونسي محمّد خليل الجندوبي

برونزية: الكوري الجنوبي جون جانغ

برونزية: الروسي تحت علم محايد ميخائيل أرتامونوف

- جودو

وزن -60 كلغ

ذهبية: الياباني ناوهيسا تاكاتو

فضية: التايواني يونغ وي يانغ

برونزية: الفرنسي لوكا مكيدزي

برونزية: الكازاخستاني ييلدوس سميتوف

* سيدات:

- رماية

بندقية هواء مضغوط 10 م

ذهبية: الصينية كيان يانغ

فضية: الروسية أناستازيا غالاشينا

برونزية: السويسرية نينا كريستن

- رفع أثقال

وزن 49 كلغ

ذهبية: الصينية هو تشيهوي

فضية: الهندية شانو سايخوم ميراباي

برونزية: الاندونيسية ويندي كانتيكا أيساه

- تايكواندو:

وزن -49 كلغ

ذهبية: التايلندية بانيباك وونغباتاناكيت

فضية: الإسبانية أدريانا سيريسو إيغليسياس

برونزية: الاسرائيلية أبيشاغ إيسير سيمبيرغ

برونزية: الصربية تيانا بوغدانوفيتش

- مبارزة

السيف

ذهبية: الصينية ييوين سون

فضية: الرومانية آنا ماريا بوبيسكو

برونزية: الاستونية كاترينا ليهيس

- جودو:

وزن -48 كلغ

ذهبية: الكوسوفية ديستريا كراسنيكي

فضية: اليابانية فونا توناكي

برونزية: الأوكرانية داريا بيلوديد

برونزية: المونغولية أورانتسيتسيغ مونخبات

-قوس ونشاب:

مختلط

ذهبية: كوريا الجنوبية

فضية: هولندا

برونزية: المكسيك



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جدول الميداليات وترتيب الدول

ذهبية فضية برونزية المجموع

الصين 3 0 1 4

إيطاليا 1 1 0 2

اليابان 1 1 0 2

كوريا الجنوبية 1 0 2 3

الاكوادور 1 0 0 1

المجر 1 0 0 1

ايران 1 0 0 1

تايلاند 1 0 0 1

كوسوفو 1 0 0 1

اللجنة الأولمبية الروسية 0 1 1 2

صربيا 0 1 1 2

اسبانيا 0 1 0 1

الهند 0 1 0 1

بلجيكا 0 1 0 1

الصين تايبيه 0 1 0 1

رومانيا 0 1 0 1

هولندا 0 1 0 1

تونس 0 1 0 1

استونيا 0 0 1 1

اسرائيل 0 0 1 1

المكسيك 0 0 1 1

اندونيسيا 0 0 1 1

اوكرانيا 0 0 1 1

سلوفينيا 0 0 1 1

سويسرا 0 0 1 1

فرنسا 0 0 1 1

كازاخستان 0 0 1 1

مونغوليا 0 0 1 1

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