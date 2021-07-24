السورية ظاظا أصغر مشاركة في الألعاب الأولمبية تودع منافسات "تنس الطاولة"

المصدر: وكالات

ودّعت السورية هند ظاظا، أصغر رياضية مشاركة في أولمبياد طوكيو الصيفي، من مسابقة كرة تنس الطاولة بخسارتها أمام النمسوية جيا ليو 0-4 اليوم. ودامت مباراة ظاظا (12 عامًا) والمخضرمة جيا البالغة 39 عاماً 24 دقيقة لتنتهي 4-11 و9-11 و3-11 و5-11 في الدور التمهيدي من المسابقة.

وتحوّلت الطفلة السورية المغمورة، المولودة في 1 يناير 2009، إلى أشهر رياضية في البلاد التي مزّقتها حرب قائمة منذ عشر سنوات، عندما فازت ببطولة غرب آسيا خاطفة بذلك بطاقة التأهل إلى الأولمبياد. وظهرت ظاظا متأثرة، وقالت بعد ظهورها التاريخي، لموقع اللجنة الأولمبية الدولية "بلوغ أولمبياد طوكيو كان إنجازًا بحد ذاته. لم يُطلب مني تحقيق الفوز وتعلّمت من الخسارة. آمل أن يكون لي دور في الأولمبياد المقبل".

وتابعت "حققت شيئًا باعتقادي. فتاة بعمر الثانية عشرة تواجه لاعبة بعمر التاسعة والثلاثين وتحرز 9 أو 10 نقاط، فهذا إنجاز". وأضافت اللاعبة التي حملت العلم السوري في حفل افتتاح الأولمبياد "بالتأكيد، أردت تحقيق الفوز وخوض أكثر من مباراة، لكن آمل ذلك في الأولمبياد المقبل". وعن استعداداتها في بلاد مزقتها الحرب وأسفرت عن وفاة 500 ألف شخص، قالت ظاظا "الظروف في سوريا كانت صعبة جدًا، تمنيت أرضية أفضل. لم نملك طاولات مماثلة ولا تحضيرات. من الجيد أن نلعب ونتخطى تلك العقبات. يجب أن نثبت أننا قادرون على تحقيق شيء في خضم الحرب". واكتشف ابنة قاسيون المدرب أدهم جمعان في العام 2014. وكانت هند تحب أن تقضي الوقت مع عائلتها، وخصوصاً مع شقيقها وملهمها الأول عبيدة الذي سبق وأحرز بطولة سوريا للناشئين. وتعد بعودة أقوى في بطولات مقبلة.

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