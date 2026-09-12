ليدي جاجا ترزق بمولودها الأول في سن الأربعين

أفادت تقارير بأن نجمة البوب الأميركية ليدي جاجا رزقت بمولودها الأول من خطيبها مايكل بولانسكي.

وجرى التقاط صورة للمغنية (40 عاماً) التي ابتعدت عن الأضواء في الشهور الأخيرة، وهي تحمل رضيعاً إلى جانب رجل الأعمال بولانسكي (42 عاماً).

ولم تعلن المغنية عن حملها ولكن لاحقتها التكهنات منذ منتصف 2024 وهو ما نفته سابقاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وقال الثنائي إنهما كانا يتواعدان في فبراير 2020 وأكدا علانية خطبتهما في أولمبياد باريس 2024.