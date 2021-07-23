لجنة أولمبياد طوكيو تعلن تسجيل 17 إصابة بـ "كورونا"

المصدر: وكالات

أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، اليوم، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينهم ثلاثة إصابات في القرية الأولمبية.

وقال المنظمون إنه: "تم تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي عدد للإصابات حتى 23 يوليو إلى 110".

وأضاف البيان أن "من بين الإصابات 56 إصابة من سكان اليابان، و 54 من الأجانب، من بينهم 13 رياضيا و8 ممثلين عن وسائل الإعلام ومتطوع واحد".

وتابع البيان: "يعيش 12 فقط في القرية الأولمبية من بين جميع الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس".

وتأجلت الألعاب المقررة بين 23 يوليو الجاري و8 أغسطس المقبل من العام الماضي، بسبب جائحة "كورونا"، واتخذت إجراءات صحية صارمة في اليابان بغية إقامة الحدث العالمي المقرر مرة كل أربع سنوات.

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