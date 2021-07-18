رسمياً.. الفرنسي جيرو يجاور أبراهيموفيتش في هجوم ميلان

المصدر: ميلانو ■ أ.ف.ب

أكمل المهاجم الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو انتقاله إلى ميلان الإيطالي من تشلسي الإنجليزي الذي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بحسب ما أعلن النادي اللومباردي أمس. وخضع اللاعب، البالغ 34 عاماً، لفحص طبي أول من أمس، قبل التوقيع مع وصيف الدوري الإيطالي العائد إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب سبع سنوات. وسيلعب جيرو في خط المقدمة إلى جانب المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (39 عاماً)، ليكون بذلك ضمن مجموعة من الهدافين الذين لا يعرفون معنى للتقدم في العمر، في مقدمهم نجم يوفنتوس والمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي توج هدافاً للدوري الموسم الماضي رغم أعوامه الـ36، أو فابيو كوالياريلا الذي مدّد عقده مع سمبدوريا لعام إضافي عن 38 عاماً.

وقال نادي ميلان في بيان «يسعد ميلان الإعلان عن التعاقد مع أوليفييه جوناثان جيرو بانتقال كامل من تشلسي»، دون أن يعلن مدة العقد الذي رجّحت الصحف المحلية أن يكون سنتين، ومقابل مليوني يورو فقط.

وبعد تتويجه مع مونبيلييه بطلاً للدوري الفرنسي في 2012، انتقل جيرو إلى أرسنال في العام نفسه ودافع عن ألوانه حتى 2018، قبل الانضمام لتشلسي. وخاض 110 مباريات دولية (46 هدفاً) مع المنتخب الفرنسي الذي كان ضمن تشكيلته في كأس أوروبا الأخيرة وخرج من ثمن النهائي بخسارته أمام سويسرا بركلات الترجيح 4-5 بعد التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

ويأتي قرار انضمام جيرو الى ميلان حيث سيلعب الى جانب مواطنيه تيو هرنانديز والحارس مايك مانيان القادم أخيراً من ليل بطل الدوري الفرنسي من أجل سد الفراغ الذي خلفه جانويلجي دوناروما المنتقل الى باريس سان جرمان، رغم تجديد عقده مع تشلسي لعام بعد التتويج بلقب دوري الأبطال على حساب مانشستر سيتي. ويعود ميلان الى دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014 بعدما أنهى فريق المدرب ستيفانو بيولي الدوري الإيطالي في المركز الثاني خلف جاره اللدود إنتر، وأمام أتالانتا ويوفنتوس الذي تنازل عن اللقب بعدما احتكره طوال تسعة مواسم.

• جيرو (34 عاماً) لعب لأندية مونبيليه الفرنسي، وأرسنال وتشلسي الإنجليزيين، ويستعد لأول تجربة في إيطاليا.

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