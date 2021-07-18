    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    الأولمبي الألماني يرفض استكمال مباراة بسبب «إهانة عنصرية»

    المصدر:
    • برلين ■ رويترز
    التاريخ:

    غادر المنتخب الأولمبي الألماني لكرة القدم للرجال الملعب قبل خمس دقائق من نهاية مباراته الودية أمام هندوراس أمس، بعد تعرض مدافعه جوردان تورنايجا لإساءة عنصرية مزعومة.

    وكانت نتيجة المباراة، التي أقيمت خلف أبواب مغلقة، التعادل 1-1 عند حدوث الواقعة التي وصفها منتخب هندوراس بأنها نتيجة سوء تفاهم.

    وقال المنتخب الألماني عبر حسابه في «تويتر»: «المباراة انتهت قبل خمس دقائق من وقتها الأصلي والنتيجة كانت 1-1. لاعبو ألمانيا غادروا الملعب بعد تعرض جوردان تورنايجا لإساءة عنصرية». وقال شتيفان كونتس مدرب منتخب ألمانيا الأولمبي والدولي السابق: «عندما يتعرض أحد لاعبينا لإهانة عنصرية، فإن استمرار اللعب ليس خياراً».

    وتبدأ ألمانيا مشوارها في المجموعة الرابعة في أولمبياد طوكيو يوم الخميس المقبل أمام البرازيل، بينما ستواجه هندوراس منتخب رومانيا في أولى مبارياتها بالمجموعة الثانية.

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