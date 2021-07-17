تعرّف على موعد مباراة الأهلي المصري وكايزر في نهائي أبطال إفريقيا اليوم

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

يخوض فريق الأهلي المصري اليوم مباراة تاريخية أمام كايزر تشيفس الجنوب إفريقي، على ملعب «محمد الخامس» في نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، في محاولة لتحقيق اللقب العاشر بلقب البطولة والثاني على التوالي، في حين يتطلع كايزر الجنوب إفريقي إلى إنهاء الهيمنة العربية على اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة والتتويج باللقب القاري الأوّل في تاريخه.

وتبدأ المباراة التي ينتظرها عشاق فريق الأهلي المصري في الوطن العربي الساعة الـ 11 بتوقيت الإمارات، التاسعة بتوقيت القاهرة (السابعة بتوقيت غرينيتش)، ويملك فريق الأهلي المصري الخبرة في التعامل مع مثل هذه المباريات، خاصة وأن مدربه هو الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، الذي توّج مرتين باللقب القاري، الأول عام 2016 مع ماميلودي صنداونز، ثم مع الأهلي في الموسم الماضي.

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