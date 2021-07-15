عبدالحفيظ: الأهلي في قمة تركيزه لإحراز لقب أبطال إفريقيا

المصدر: وكالات

أكد مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري سيد عبد الحفيظ أن فريقه جاهز لمواجهة كايرز تشيفز المقرر لها بعد غد بملعب مركب محمد الخامس في المغرب في نهائي دوري أبطال إفريقيا. وقال عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم إن جميع الأمور مستقرة تماماً في بعثة الفريق بالمغرب، والفريق في قمة التركيز من أجل الفوز بلقب البطولة على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وأضاف أن الأهلي يتدرب بقوة، وهناك حالة من التفاؤل بين جميع أفراد البعثة؛ من أجل العودة للقاهرة بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة. وأوضح :"نحترم تماما فريق كايزر تشيفز، ونرفض أي محاولات للتقليل منه لمجرد أنه لم يحصل من قبل على بطولة دوري أبطال إفريقيا". وتابع :"وصول فريق كايزر تشيفز لنهائي دوري أبطال أفريقيا وعلى حساب فرق كبيرة آخرها الوداد المغربي في الدور قبل النهائي للبطولة يؤكد أن بطل جنوب أفريقيا قوي، ويقدم كرة جماعية، ولديه طموح هو الآخر من أجل حصد اللقب للمرة الأولى".

وشدد على أن كرة القدم لا تعترف بالأسماء ولا بالتاريخ، وهناك دروس كثيرة في هذه النقطة، ومضيفا :"علينا أن نخوض مباراة النهائي الإفريقي بكل جدية وقوة، متسلحين بشخصية الأهلي، من أجل تحقيق اللقب الإفريقي الغالي، وإسعاد الجماهير التي تدعمنا دائما". ويستعد الأهلي لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، بعد غدٍ السبت، باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.



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