الجماهير الإيطالية تحتفل في الشوارع.. والصحافة سعيدة بـ"الأمسية الساحرة"

المصدر: وكالات

خرج عشرات الآلاف من الإيطاليين إلى الشوارع خلال ساعات الليلة الماضية، احتفالات بتأهل منتخب بلادهم إلى نهائي كأس أوروبا (يورو 2020) بعد الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح في نصف النهائي. وعبر المشجعون عن فرحتهم الغامرة بقرب تحقيق اللقب القاري الغائب عن خزائن إيطاليا لفترة طويلة.

واجتاحت الجماهير الإيطالية في أمسية الفوز شوارع إيطاليا من العاصمة روما ملوحة بالأعلام الإيطالية ومطلقة العنان لأبواق السيارات والالعاب النارية، حتى ميلانو وتورينو، حيث تقاطر الـ "تيفوزي" بالآلاف إلى وسط المدينة للاحتفال بتأهل المنتخب الوطني إلى نهائي كأس أوروبا.

في المقابل حيت الصحف الإيطالية انجاز منتخب "سكوادرا أتزورا" ببلوغه نهائي كأس أوروبا لكرة القدم على حساب اسبانيا مبرزة "قدمت لنا إيطاليا أمسية ساحرة، نحن في النهائي". وكتبت صحيفة "لا ريبوبليكا" اليومية تحت صورة لاعبين إيطاليين يحتفلون عقب فوزهم مساء أمس على ملعب ويمبلي على المنتخب الاسباني بركلات الترجيح (4-2) بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، "كما عانينا، أصبح الحلم الآن في متناول أيدينا".

وبدورها حيّت صحيفة "إل ميسادجيرو" اليومية الصادرة من العاصمة روما أداء اللاعبين الطليان، فقالت "يا للروعة، النهائي"، مضيفة "ضد إسبانيا، الفوز بركلات الترجيح (4-2). الأحد في ويمبلي بمواجهة الفائز من إنجلترا - الدنمارك".

ولم تشذ أكبر صحيفة إيطالية عن سابقاتها، فكتبت "إل كورييري ديلا سيرا": "قدّمت لنا إيطاليا أمسية ساحرة، نحن في النهائي". "كارامبا، يا لها من إيطاليا!" هكذا عنونت "لا ستامبا" اليومية التي تصدر من تورينو، صفحتها الأولى، حيث استعارت فوز الـ "أتزوري" لتكريم ملكة التلفزيون الإيطالي رافاييلا كارا التي توفيت الاثنين واشتهرت ببرنامج يحمل اسم "كارامبا". واختارت "غازيتا ديلو سبورت" عنوانًا باللغة الإسبانية مع بساطة بليغة "فييستا!" (احتفال)، من أجل تلخيص النشوة التي أحدثها هذا الانتصار في جميع أنحاء البلاد.

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