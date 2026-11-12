تهديدات وهمية بوجود قنابل تستهدف 1800 مدرسة في إيطاليا

قالت الحكومة الإيطالية اليوم الخميس إن 1803 ‌مدارس قد ‌استُهدفت برسائل بريد إلكتروني ‌تحتوي ‌على ‌تهديدات بوجود ​قنابل، ‌مضيفة ​أنها أصدرت ​تعليمات للسلطات المحلية ومديري المدارس بمواصلة الدراسة ما لم تكن ‌هناك أسباب موثوقة ​تدعو للقلق.

أوُخليت مدارس عدة في إيطاليا الخميس لليوم الثاني على التوالي إثر تهديدات كاذبة بوجود قنابل وردت عبر البريد الإلكتروني، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيطالية، فيما سعت الحكومة إلى طمأنة السكان.

وأكدت الحكومة أنه لا داعي لإخلاء المباني بسبب رسائل البريد الإلكتروني، بعدما سادت حالة من الذعر والفوضى الأربعاء إثر إخلاء مئات المدارس في أنحاء إيطاليا.

وأُرسلت الأربعاء رسالة تهديد يُعتقد أنها صادرة عن حساب في تايوان إلى آلاف المدارس، شملت تقريبا كامل شبكة المدارس الحكومية في إيطاليا.

وأفادت تقارير بإخلاء بعض المدارس الخميس عقب تلقي تهديدات جديدة بوجود قنابل عبر البريد الإلكتروني، وردت هذه المرة من حساب في الفلبين، بحسب وسائل إعلام محلية.

وتتزايد المخاوف في إيطاليا وأنحاء أوروبا من أن تكون سلسلة من التهديدات الكاذبة بوجود قنابل على متن رحلات جوية، وهجمات إلكترونية استهدفت أنظمة التبريد في متاجر السوبرماركت، جزءا من حرب متعددة الوسائل.