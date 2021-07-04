تطور مفاجئ.. رونالدو يبلغ يوفنتوس بموقفه النهائي

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تراجع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن موقفه السابق بمغادرة نادي يوفنتوس الإيطالي في الصيف الحالي، بعدما طلب من وكيل أعماله خورخي مينديز الجلوس مع إدارة النادي الإيطالي لتمديد عقده موسماً آخر، بحسب صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

وينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس في يونيو 2022، وسط أنباء عن إمكانية رحيله عن اليوفي للعلاقة السلبية التي تربطه مع المدرب أليغري العائد لتدريب "السيدة العجوز"، وتردد أن "الدون" في طريقه إلى باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد لكن اللاعب يفضل البقاء مع اليوفي في إيطاليا.

وذكرت الصحيفة أن المفاوضات الرسمية لم تبدأ بعد، لكن تم إبلاغ يوفنتوس بأن رونالدو لديه رغبة في تمديد عقده لموسم آخر، إلا أن يوفنتوس طلب بعض الوقت للرد على مينديز.

يذكر أن رونالدو يتقاضى من يوفنتوس سنوياً 31 مليون يورو الأمر الذي يجعل من استمراره أمراً صعباً بسبب تداعيات جائحة كورونا إذ تفضل إدارة "البيانكونيري" بيع ورقته للاستفادة مادياً قبل أن يصبح "الدون" متاحاً بشكل مجاني اعتباراً من الموسم المقبل في وقت يأمل اللاعب ضمان موسم جديد.

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