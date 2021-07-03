محمد صلاح حديث الصحافة الإنجليزية بعد موقف ليفربول

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

تحدثت الصحافة الإنجليزية صباح اليوم عن موقف اللاعب المصري وهداف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الذي تقرر غيابه عن منتخب مصر بسبب تمسك ليفربول باللاعب وعدم السماح له بالتواجد في أولمبياد طوكيو، والتي تنطلق يوم 22 يوليو الجاري، بعدما أعلن مدرب منتخب مصر شوقي غريب قائمة الفريق بدون النجم المصري محمد صلاح.

وذكر موقع "ليفربول إيكو"، أن خطة ليفربول التحضيرية للموسم الجديد ستكون الأقوى بعدما تلقت دفعة كبيرة بعد التأكد من عدم مشاركة محمد صلاح في الألعاب الأولمبية الصيفية،

وأوضح الموقع أنه بعد تأكيد غياب الفرنسي إبراهيما كوناتي والياباني تاكومي مينامينو عن المشاركة، تم الكشف الآن عن أن محمد صلاح سيغيب أيضًا عن الألعاب الأولمبية.

وأشار موقع "90 Minutes"، إلى أنه تم استبعاد مهاجم ليفربول، محمد صلاح من تشكيلة منتخب مصر في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو هذا الصيف، وأشارت إلى إن مدرب منتخب مصر شوقي غريب كان حريص على ضم صلاح إلى فريقه وطلب من ليفربول أكثر من مرة السماح له بالمشاركة، لكن الريدز كانوا دائمًا مترددين في القبول لأنه سيقضي على الموسم التحضيري له مع الفريق.

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