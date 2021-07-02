اعتزال توني كروس اللعب الدولي.. "ريال مدريد فقط"

المصدر: وكالات

أعلن الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد البالغ 31 عاما، اليوم الجمعة، اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلاده، بعد خروج "المانشافت" من دور الـ16 لأمم أوروبا على يد إنجلترا (2-0).

ونشر كروس عبر حسابه في "إنستغرام" العديد من الصور له بقميص المنتخب الألماني، منها صور من البطولة الأوروبية الجارية، وصور من تتويج "المانشافت" بلقب مونديال 2014، وأرفقها برسالة مطولة جاء فيها:

"لقد لعبت مع ألمانيا 106 مباريات. لن أخوض معها مباريات أخرى".

وأضاف: "كنت أتمنى بشدة اللعب مع ألمانيا، وأعطيت كل شيء من أجل القميص مرة أخرى، ووصلت إلى تمثيل ألمانيا في 109 مباريات دولية والفوز بلقب واحد كبير، لكن ستكون اليورو آخر بطولة لي".

وتابع: "لقد اتخذت قرارا منذ فترة طويلة بالاعتزال بعد هذه البطولة. لقد كان واضحا لي منذ فترة طويلة أنني لن أكون متاحا في كأس العالم 2022".

وواصل قائلا: "لأنني في الأساس أريد التركيز بشكل كامل على أهدافي مع ريال مدريد خلال السنوات القليلة المقبلة، بالإضافة إلى أنه من الآن فصاعدا، سأسمح لنفسي بالحصول على فترات راحة لم تكن متاحة لي كلاعب يشارك دوليا لمدة 11 عاما".

وأكمل: "علاوة على ذلك، بالنسبة لي كزوج وأب، أود أيضا أن أكون موجودا مع زوجتي وأولادي الثلاثة".

وأردف: "كان شرفا لي أن أكون قادرا على ارتداء هذا القميص لفترة طويلة. لقد قمت بذلك بكل فخر وشغف".

وتابع: "شكرا لكل المعجبين والمشجعين الذين دعموني بتصفيقهم وهتافاتهم، وشكرا لجميع النقاد الذي منحوني حافزا إضافيا".

وختم بالقول: "في النهاية أود أن أقول شكرا جزيلا ليواكيم لوف الذي جعلني لاعبا دوليا وبطل العالم. لقد وثق بي وكتبنا قصة نجاح لفترة طويلة. لقد كان شرفا لي القيام بذلك بشكل جيد، نتمنى التوفيق والنجاح لهانز فليك".

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