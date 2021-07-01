القبض على المشجعة التي تسببت في حادث طواف فرنسا للدراجات

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أعلنت قوات الأمن الفرنسية القبض على المشجعة التي تسببت في حادث مؤسف في المرحلة الأولى من طواف فرنسا للدراجات الهوائية، وذلك بعد أن اتجهت السيدة للشرطة وقامت بتسليم نفسها.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية أن المتفرجة قامت بتسليم نفسها إلى مركز الشرطة في بريتاني شمال غرب فرنسا، وهي المنطقة التي أقيم فيها المراحل الأربعة الأولى طواف فرنسا وهو أكبر سباق للدراجات الهوائية في العالم، وقد تم اتهامها بإحداث إصابات وتعريض حياة الأخرين للخطر.

وكانت المرحلة الأولى من الطواف قد شهدت حادث كبير بعد أن ارتطم المتسابق الألماني توني مارتن، بلافتة كبيرة كانت تحملها المتفرجة في مسار السباق وكانت تنظر في الاتجاه الأخر نحو كاميرات التلفزيون

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news