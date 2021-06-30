سعر خيالي لمنشور رونالدو الواحد على "إنستغرام" رغم واقعة "كوكاكولا"

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية اليوم عن أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حقق قفزة هائلة على مستوى "أثرياء التواصل الاجتماعي"، وذلك من خلال اعتلاءه قمة عائدات نجوم "التواصل الاجتماعي" على موقع "إنستغرام"، من خلال سعر المنشور الواحد لأي منتج على صفحته الشخصية، والذي يصل إلى 1.6 مليون دولار.

وقالت الصحيفة إن هذا جاء رغم الأزمة الأخيرة لرونالدو مع شركة "كوكاكولا"، حيث بعد فترة من الجدل أثارها بسبب قيامه بإزاحة قنينتين لمشروب "كوكاكولا" من على طاولة مؤتمر صحافي سابق لمنتخب البرتغال في كأس أمم أوروبا (يورو 2020) والتي غادرها البرتغال من ثمن النهائي، زادت شعبية رونالدو بشكل كبير في الأيام الماضية، وعزز موقعه كأكثر نجم متابعة على "التواصل الاجتماعي"، كما أصبح أول رياضي في التاريخي يتصدر قائمة مشاهير "إنستغرام" في المداخيل.

وتضم القائمة، مشاهير على غرار الممثل الأميركي دواين جونسون (الصخرة)، والمغنية أريانا غراندي. وكان آخر رقم مطلوب من أي شركة ترغب في الدعاية من خلال صفحة رونالدو في العام الماضي 889 ألف دولار، أما الآن فقد تضاعف الرقم تقريبا. وحل ثانيا جونسون، وثالثة أريانا غراندي.

يذكر أن رونالدو لديه 300 مليون متابع تقريبا على "إنستغرام"، بينما عدد المتابعين الكلي على كل صفحاته في التواصل الاجتماعي يتعدى 550 مليون متابع. في المقابل يأتي غريم رونالدو، الأرجنتيني ليونيل ميسي في المرتبة السابعة على العالم، بسعر يبلغ 1.16 لأي منشور على صفحته الخاصة في "إنستغرام". يذكر أن ستة من أصل العشرة الاوائل، هن نساء، على غرار عائلة كيم كارديشيان، وكذلك المغنية بيونسي وسيلينا غوميز وغراندي.



قائمة الأعلى أجرا للمنشور الواحد في "إنستغرام"

1- البرتغالي رونالدو 1.6 مليون دولار

2- الأميركي دواين جونسون 1.52 مليون دولار

3- الأميركية أريانا غراندي 1.51 مليون دولار

4- الأميركية كيلي جينر 1.49 مليون دولار

5- الأميركية سيلينا غوميز 1.46 مليون دولار

6- الأميركية كيم كارديشيان 1.41 مليون دولار

7- الأرجنتيني ليونيل ميسي 1.16 مليون دولار

8- الأميركية بيونسي 1.14 مليون دولار.

9- الأميركي جاستن بيبر 1.1 مليون دولار

10- الأميركية كيندال جينر 1.05 مليون دولار

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news