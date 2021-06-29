صحف فرنسية بعد إقصاء "الديوك": صفعة وخيبة كبرى

المصدر: وكالات

"صفعة"، خيبة كبرى"، "فشل ذريع"، لم تبخل الصحف الفرنسية بإطلاق الصفات بعد إقصاء بطلة العالم من ثمن نهائي كأس أوروبا لكرة القدم أمس، بركلات الترجيح ضد سويسرا إثر تعادلهما 3-3. وعنونت صحيفة "ليكيب" الرياضية "مدمّرون"، فيما كتبت "لوباريزيان": "الخيبة"، مطلقة أحكام قاسية على بطل نسختي 1984 و2000 "لا يستحق الزرق التقدّم أبعد من ذلك".

وبحثت الصحف عن الأخطاء في مباراة دامت 120 دقيقة وانتهت بإهدار المهاجم كيليان مبابي ركلة ترجيحية. كما طالت سهام الانتقاد المدرب ديدييه ديشان، فكتب موقع مجلة "سوفوت": "هل نسي (ديشان) أنه يملك 26 لاعباً؟". تابعت حول إجراء ديشان أربعة تبديلات من أصل خمس ممكنة "كان بمقدور الاحتياطيين ضخ طاقة جديدة افتقدها المنتخب الفرنسي".

أضافت "مجرد النظر إلى أداء (البديل) ماركوس تورام في الدقائق التسع التي شارك فيها، يمكن ملاحظة أنه قدم أكثر من جميع زملائه مجتمعين". ورأت ليكيب أن "ديشان خسر الشوط الأول في المساحات العريضة، لكن أيضاً في العمق مع خطة 3-4-3". وكتبت "لوموند": "لقد ارتجل ديشان كثيراً في هذه البطولة".

وأشار معظم المعلقين إلى أخطاء ديشان، لاسيما في بداية المباراة، وتحدثت ليكيب عن "تقسيم غير مفهوم"، فيما كتبت "سوفوت": "مسؤوليته كبيرة"، مشيرة إلى فريق "لم يجد أبداً المفاتيح، ويعطي شعوراً بفقدان التوازن".

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