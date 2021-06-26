تعرف إلى موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي بتوقيت الإمارات

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

يخوض فريق الأهلي المصري مباراة هامة أمام ضيفه الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا بإستاد السلام في القاهرة، وذلك اليوم، بعد إسبوع من خوض لقاء الذهاب والذي نجح فيه الأهلي من حسم المباراة لصالحه بهدف دون مقابل عن طريق اللاعب محمد شريف، في ملعب "حمادي العقربي" في رادس.

وتقام المباراة عند الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وهي المواجهة الثالثة التي تجمع الفريقين في الدور نصف النهائي حيث سبق وتقابلا في نفس المرحلة عام 2001 ونجح الأهلي في الصعود للنهائي، بعد التعادل السلبي في القاهرة والتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 في لقاء العودة، ورد الترجي الدين في 2010، بعدما فاز الأهلي في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1، وفي لقاء العودة نجح الترجي في الفوز بهدف دون مقابل ليصعد إلى المباراة النهائية.

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