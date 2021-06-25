صدمة.. ميسي يرفض التوقيع لبرشلونة ونادٍ جديد يدخل على الخط

المصدر: متابعات - محمد الحتو

طرأت تغيرات جديدة في مفاوضات برشلونة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وقفت وراء تأخر تجديد العقد الذي ينتهي في 30 يونيو الجاري، يتقدمها بنود تتعلق في الضرائب.

وأفادت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية على حسابها في "تويتر" أنه لا يوجد حتى الآن لا يوجد أي تفاق بين برشلونة وميسي بشأن التجديد، خصوصاً أن بنود العقد لا ترضي النجم الأرجنتيني من الناحية المالية، فضلاً عن جوانب عدة تعرقل العملية، ويرفض معها ميسي التوقيع.

وأشارت الإذاعة الشهيرة إلى أن ميسي يرغب في اللعب لمدة موسمين آخرين مع برشلونة ثم ينتقل إلى الدوري الأمريكي لإنهاء مسيرته، وبالتحديد لنادي إنتر ميامي ومالكه ديفيد بيكهام.

من جهته، دخل نادي تشيلسي المتوج أخيراً بلقب دوري أبطال أوروبا على خط المفاوضات لإغراء ميسي بعقد من الدرجة الأولى يعوضه عن عرض التجديد لبرشلونة، بحسب موقع "فوتبول لندن" البريطاني، الذي أشار أيضاً إلى أن رئيس تشيلسي الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش يسعى إلى تعزيز صفوف "البلوز" بصفقة كبيرة، في وقت يتلهف أيضاً نادي باريس سان جيرمان لضم ميسي وتعويض الرحيل المتوقع للنجم الفرنسي كيليان مبابي.

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