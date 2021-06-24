مواجهتان ناريتان في دور الـ16 بكأس أوروبا.. تعرّف على المباريات ومواعيدها

المصدر: حميد نعمان - دبي

انتهى الدور الأول من نهائيات كأس أوروبا (يورو 2020) باكتمال عقد المتأهلين إلى دور الـ16، حيث لم تحدث مفاجآت كبيرة، وحافظت كبرى المنتخبات الأوروبية على حضورها في الدور المقبل.

وباتت الانظار الان تتجه إلى المواجهات النارية في دور الـ16، حيث في الواجهة تأتي مباراة البرتغال مع بلجيكا أبرز المرشحين للقب، بينما ستكون القمة الثانية بين ألمانيا وإنجلترا.

وتاليا مواجهات دور الـ16 ومواعيدها:

26 يونيو: ويلز - الدنمارك

إيطاليا - النمسا

27 يونيو: هولندا - التشيك

بلجيكا - البرتغال

28 يونيو: كرواتيا - إسبانيا

فرنسا - سويسرا

29 يونيو: إنجلترا - ألمانيا

السويد - أوكرانيا

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