ما قصة الوعد الذي قطعه ميسي لمشجع برازيلي

المصدر: حميد نعمان - دبي

احتفل أحد المشجعين البرازيليين بنجم الكرة العالمية، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بوشم ظهره بصورة ميسي وهو يرفع قميص برشلونة خلال مباراة سجل فيها هدفا جميلا في 2017، حيث قام بخلع قميصه ورفعه أمام أنظار مشجعي الريال.

وحين شاهد ميسي الوشم على "إنستغرام" في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعجب به، وعلى حساب المشجع بالقول إنه أحبه، ويريد رؤيته مباشرة والتوقيع عليه.

ولم يتأخر لقاءهما، إذ قام المشجع بتحية ميسي، بينما وقع الأخير على ظهر المشجع وأسفل صورة الوشم الذي يغطي كامل ظهر المشجع. وذكرت قناة "إي إس بي إن" الرياضية أن المشجع قام بتحويل التوقيع لتخليد الذكرى بالاتفاق على رسام الوشم. وحظيت اللقاء بمتابعة كبيرة في "التواصل الاجتماعي" في أميركا اللاتينية، حاصة وأن القصة جمعت بين مشجع برازيلي ونجم أرجنتيني، وهو أمر نادر بين الغريمين التقليديين.

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