كريستيانو رونالدو يسجل هدفا تاريخيا وألمانيا ترد بالأربعة

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مواصلة مشواره التهديفي الرائع في بطولة كأس أمم أوروبا ووصل إلى شباك منتخب ألمانيا لأول مرة في مشواره، بعدما أحرز أول أهداف مباراة البرتغال وألمانيا في إطار مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات، قبل أن يعود المنتخب الألماني ويستعيد توازنه ويقلب النتيجة ويفوز (4-2)، وذلك في القمة التي احتضنها ملعب أليانز أرينا.

وبهذه النتيجة رفعت ألمانيا رصيدها إلى 3 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة السادسة، بينما تجمد رصيد البرتغال عند 3 نقاط أيضاً، ولكن في المركز الثالث.

سجل رباعية ألمانيا كل من روبن دياز بالخطأ في مرماه (35) ورافائيل جوريرو بالخطأ في مرماه أيضًا (39) وكاي هافيرتز (51) وروبن جوسينس (60)، بينما سجل هدفي البرتغال كريستيانو رونالدو (15) ودييجو جوتا (67).

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