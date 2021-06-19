بالصور.. شغب الجماهير يؤجل انطلاق قمة الأهلي والترجي

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

شهدت مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي أحداث شغب تسببت في تأخير انطلاق المباراة المقررة اليوم على ملعب رادس بتونس ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد أن اطلق الأمن التونسي قنابل مسيلة للدموع على الجمهور الحاضر إلى الملعب، وذلك بعد أن تخطى العدد المسموح به، ما تسبب في اختناق لاعبي الأهلي المصري، و مغادرتهم أرضية الملعب أثناء الأحماء، وذلك بحسب ما أكده حساب النادي الأهلي على "تويتر".

ونشر النادي الأهلي صورا لمواجهات بين الأمن التونسي، وعدد من جماهير الترجي. وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على حسابه في "تويتر" تأجيل المباراة رسمياً لمدة ساعة بسبب أحداث الشغب.

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