"الكويت الكويتي بـ "شوط إضافي" يقهر الأهلي البحريني في خليجي السلة"‎

المصدر: جوني جبور-دبي

احتاج فريق الكويت الكويتي إلى حسم الشوط الإضافي "21-12" لضمان فوزه الصعب على الأهلي البحريني بنتيجة "117-108"، بعدما انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل "96-96"، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، لحساب الجولة الثانية في بطولة الأندية الخليجية الأبطال لكرة السلة، المقامة في نسختها الـ 40 على صالة نادي شباب الأهلي في دبي، وتمتد حتى 26 يونيو الجاري.

وفرط الكويت الكويتي في حسم اللقاء بصورة مبكرة، بعد أن نال لاعبيه الأفضلية بنتيجة الربعين الأول والثالث بواقع "22-16 و31-18"، وذلك بعد أن نجح الأهلي البحريني في العودة بنتيجة المباراة إلى التعادل، بنيل لاعبيه الأفضلية في الربعين الثاني والرابع "29-23 و"33-20"، ما دفع الطاقم التحكيمي إلى احتساب شوط إضافي لمدة خمس دقائق، عرف من خلاله الكويت الكويتي في حسم نتيجته "21-12"، والفوز بالمباراة.

ويدين الكويت في انتصاره، إلى تألق محترف الأميركي "‘يه جي سليتر"، والدولي الكويتي محمد حسان، بتسجيلهما 33 و25 نقطة على التوالي.

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