رونالدو يوجه ضربة قوية لميسي ونيمار.. "الأول على العالم"

المصدر: محمد الحتو - دبي

وجه "الدون" البرتغالي كريستيانو رونالدو ضربة قوية إلى المشاهير في العالم ونجمي كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار بعد أن ارتفع أعداد متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" إلى 300 مليون شخص، ليصبح أكثر شخص في العالم يصل إلى هذا الرقم من المتابعين.

وتفوق رونالدو على كل مشاهير العالم، وفاقت جاذبيته الجماهيرية غريمه التقليدي ميسي الذي يتابعه على "إنستغرام" 219 مليون شخص، وعلى نيمار دا سيلفا الذي يحظى بمتابعة 152 مليون شخص.

يذكر أن المقارنات بدأت تعود إلى الساحة بين رونالدو وميسي خصوصاً أن كليهما يستغل رصيده الكروي في تنفيذ مشاريع استثمارية فكلاهما يستحوذ على فنادق وشركات، ويحققان أرباحاً من حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن يبقى كريستيانو الأكثر استفادة حيث كسب في العام الماضي أموالاً من "إنستغرام" أكثر من ميسي ونيمار والنجم الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهام مجتمعين، بحسب تقرير سابق لشبكة "فوكس سبورت".

وذكرت الشبكة أن إجمالي إيرادات رونالدو من موقع التواصل الاجتماعي بلغ 50.3 مليون دولار خلال العام الماضي، وذلك بعد أن نشر 43 إعلاناً عبر "إنستغرام" وحصل على 1.17 مليون دولار مقابل كل منشور، مشيرة إلى أن أرباح رونالدو التي حصل عليها بفضل نشره إعلانات عبر "إنستغرام" تتجاوز راتبه السنوي الذي يحصل عليه في فريق يوفنتوس (33 مليون دولار)!.

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