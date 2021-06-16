فيدرر يتنازل عن دورة "هاله" أمام الكندي فيليكس

المصدر: وكالات

تنازل السويسري روجيه فيدرر المصنف خامساً عن لقب دورة هاله الألمانية لكرة المضرب التي ألغيت نسختها العام الماضي بسبب كورونا، وذلك بخروجه من الدور الثاني على يد الكندي فيليكس-أوجييه ألياسيم بالخسارة أمامه 6-4 و3-6 و2-6.

ويأتي هذا الظهور المخيب للسويسري الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ40 في أغسطس المقبل والفائز بلقب هذه الدورة عشر مرات في مسيرته، قبل أيام من انطلاق بطولة ويمبلدون، ثالثة بطولات الغراند سلام للموسم، والتي تبدأ في 28 الحالي.

وبعد إجراء عمليتين جراحيتين في ركبته اليمنى في عام 2020، انسحب فيدرر الفائز بـ 20 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، من الدور الرابع لبطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس الأسبوع الماضي ليمنح نفسه المزيد من الراحة والتحضر بأفضل طريقة لويمبلدون من خلال المشاركة في دورة هاله المقالة على ملاعب العشبية.

لكن الأمور لم تسر كما يتمنى الأسطورة السويسرية، لينتهي مشواره في هذه الدورة للمرة الأولى بهذا الشكل المبكر، لأن أسوأ نتيجة له في هاله سابقاً كانت الخروج من ربع النهائي مرتين في أول مشاركتين عامي 2000 و2001، فيما وصل الى نصف النهائي عامي 2002 و2016 والى النهائي في مشاركته الـ13 الأخرى (خسر أعوام 2010 و2012 و2018).

وكان فيدرر يتواجه مع ابن العشرين عاماً للمرة الأولى، وقد نجح ألياسيم في تحقيق حلم الفوز على مثاله الأعلى الذي يتشارك معه نفس عيد الميلاد بما أنهما مولودان في نفس اليوم (8 أغسطس 1981 لفيدرر و8 أغسطس 2000 لألياسيم).

ويلتقي الكندي الذي مني الأحد بهزيمته الثامنة توالياً في المباريات النهائية بخسارته في دورة شتوتغارت أمام الكرواتي مارين تشيليتش ما حرمه من لقبه الأول، في ربع النهائي الفائز من مباراة الألماني يان-لينارد شتروف الذي أطاح في الدور الأول بالروسي دانييل مدفيديف الأول في الدورة والثاني عالمياً، والأميركي ماركوس جيرون.

وخلافاً لمدفيديف وفيدرر، واصل الروسي أندري روبليف الرابع مشواره وبلغ ربع النهائي بفوزه على الأسترالية جوردن تومسون 6-4 و6-4، ليواجه الألماني فيليب كولشرايبر الفائز على الفرنسي كورنتان موتيه 6-4 و7-6 (7-4).

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