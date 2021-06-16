والدة رونالدو تضيء شمعة للمنتخب البرتغالي

المصدر: وكالات

كشفت دولوريس أفيرو والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أنها أضاءت شمعة للمنتخب البرتغالي في كاتدرائية فونشال بجزيرة ماديرا في البرتغال، وذلك قبل المباراة التي انتهت بفوز الفريق على نظيره المجري 3 / صفر مساء أمس الثلاثاء في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).

وعلى ملعب "بوشكاش أرينا" بالعاصمة المجرية بودابست، حسم المنتخب البرتغالي المباراة أمام المجر بثلاثة أهداف سجل رونالدو اثنين منها وكان الهدف الآخر من نصيب رافاييل جوريرو.

وتصدر رونالدو قائمة هدافي نهائيات البطولة الأوروبية، رافعا رصيده إلى 11 هدفا.

وقالت دولوريس أفيرو في تصريحات لوسائل الإعلام البرتغالية قبل المباراة :"المهم هو تحقيق الفوز."

وأبدت أفيرو ثقة في نجاح المنتخب البرتغالي في الحفاظ على لقب البطولة الأوروبية، وكشفت أنها تعتزم حضور المباراة النهائية للبطولة، والتي تقام في العاصمة البريطانية لندن.

وأضافت أفيرو :"سأذهب فقط لمشاهدة المباراة النهائية. فالاحتفال هنا في ماديرا."

ولدى سؤالها عن توقعاتها بشأن الفترة التي سيظل فيها رونالدو /36 عاما/ نجما على أعلى المستويات، قالت :"ثلاث سنوات أخرى أو نحو ذلك.

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