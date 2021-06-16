منتخب فرنسا يزيد أوجاع ألمانيا.. و"الفار" يفسد فرحة بنزيمة الأولى

المصدر: وكالات

وجه المنتخب الفرنسي لكرة القدم لطمة جديدة إلى نظيره الألماني وتغلب عليه 1 / صفر اليوم في افتتاح مباريات المجموعة السادسة بالدور الأول لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) . وأفسد المنتخب الفرنسي (الديوك الزرقاء) عودة كل ماتس هوملز وتوماس مولر إلى المشاركة مع المنتخب الألماني (مانشافت) في المباريات الرسمية بعد أكثر من عامين ونصف العام.

وعلى استاد "أليانز آرينا" بمدينة ميونخ الألمانية، حسم المنتخب الفرنسي حامل اللقب العالمي لصالحه واحدة من أصعب العقبات في طريقه نحو حلم الجمع مجددا بين لقبي أوروبا والعالم. وحصد المنتخب الفرنسي أول ثلاث نقاط له في المجموعة السادسة (مجموعة الموت) ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف نظيره البرتغالي الذي افتتح مباريات المجموعة في وقت سابق اليوم بالفوز الكبير 3 / صفر على نظيره المجري.

وجاء الهدف الوحيد للمباراة عن طريق النيران الصديقة حيث سجله ماتس هوملز مدافع المانشافت عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 20 . وأسفرت المحاولات الفرنسية عن هدف التقدم في الدقيقة 20 اثر هجمة منظمة مرر فيها بول بوجبا الكرة من أقصى اليمين إلى لوكاس هيرنانديز في الناحية اليسرى ليلعبها الأخير عرضية، وحاول المدافع الألماني هوملز إبعادها لكنه حولها عن طريق الخطأ في سقف مرمى فريقه ليكون هدف التقديم للديوك الزرقاء.

أثار الهدف حفيظة المانشافت الذي اندفع لاعبوه في الهجوم بحثا عن هدف التعادل ولكن دفاع فرنسا نجح في التصدي لهذه المحاولات ومنها الضربة الحرة التي سددها توني كروس في الدقيقة 25 وارتدت من الحائط الدفاعي البشري. وعاند الحظ فرنسا في الدقيقة 52 اثر هجمة سريعة من الناحية اليسرى ولكن تسديدة أدريان رابيو من داخل المنطقة ارتطمت بالقائم وذهبت إلى ضربة مرمى.

ورد المانشافت بعدها بأقل من دقيقيتين بهجمة سريعة انتهت بتسديدة من سيرج نابري فوق العارضة. وتكررت الفرص تباعا للمنتخب الألماني في الدقائق التالية ولكنها لم تسفر عن هدف التعادل. وسجل مبابي هدفا للديك الفرنسي في الدقيقة 66 ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وسجل كريم بنزيمة هدفا للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 85 اثر هجمة سريعة منظمة للفريق، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد مراجعة نظام حكم الفيديو المساعد (فار)، وكان هذا الهدف الأول لبنزيمة منذ خمس سنوات من الغياب مع فرنسا، لكن التسلل افسد فرحته. وباءت محاولات الفريقين في الدقائق المتبقية بالفشل لينتهي اللقاء بالفوز الثمين للديك الفرنسي.

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