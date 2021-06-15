الدنماركي إريكسن ينشر أول صورة له من المستشفى

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

نشر الدولي الدنماركي، كريستيان إريكسن، أول صورة له في المستشفى ولك عبر حسابه في "إنستغرام"، حيث طمئن الجمهور على صحته.

وقال إريكسن إنه يشعر بأنه بخير في أعقاب سقوطه خلال لقاه منتخب بلاده مع فنلندا بكأس الأمم الأوروبية.

وسقط إريكسن (29 عاما) في الدقيقة 43 من مباراة الدنمارك الافتتاحية ليورو 2020 أمام فنلندا في كوبنهاغن في مشهد مروع حبس أنفاس محبي الساحرة المستديرة، حيث خضع اللاعب لعملية إنعاش مباشرة في الملعب إثر الأزمة القلبية التي تعرض لها.

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