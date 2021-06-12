لاعب منتخب الدنمارك إريكسن يستعيد وعيه في المستشفى

المصدر: وكالات

نقل النجم الدنماركي كريستيان إريكسن إلى المستشفى وبات في حالة مستقرة واستعاد وعيه بعد تعرضه للانهيار وسقوطه مغشيا عليه خلال مباراة المنتخب الدنماركي أمام نظيره الفنلندي اليوم السبت في مستهل مشوار الفريقين في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وانهار إريكسن نجم إنتر ميلان الإيطالي داخل الملعب قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول ، دون أي تدخل من أي لاعب أخر، وحاول الجهاز الطبي لمنتخب الدنمارك علاج اللاعب على مدار عشر دقائق قبل أن يقرر الحكم إيقاف المباراة.

وذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في بيان عبر شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي "مباراة يورو 2020 في كوبنهاجن توقفت بسبب حالة طبية طارئة".

والتف لاعبو الدنمارك حول إريكسن، وسط حالة صدمة لجميع من تواجد داخل الملعب.

وبكى بعض لاعبي الدنمارك بعد سقوط إريكسن على الأرض في الدقيقة 43.

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