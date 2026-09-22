روبيو: اتفاق غرينلاند ضمان ضد النفوذ الصيني المتزايد هناك

وصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الاتفاق مع الدنمارك بشأن مستقبل غرينلاند الذي سيتم التوقيع عليه، اليوم الثلاثاء، بأنه ضمان ضد النفوذ الصيني المتزايد على الجزيرة ذات الأهمية الاستراتيجية في القطب الشمالي.

وقال روبيو إن الاتفاق يسمح للولايات المتحدة ببناء قواعد عسكرية في غرينلاند، ويتيح للولايات المتحدة والدنمارك فحص الاستثمارات الأجنبية المستقبلية بشكل مشترك.

وذكر روبيو أن الهدف هو تجنب الاستيقاظ في يوم وإدراك أنه "حسناً، أجل، الجيش الصيني ليس هنا، لكن شركاتهم تملك جميع الموانئ وشركاتهم تملك الأرض".

ومن المقرر أن يوقع ترامب الاتفاق، إلى جانب رئيس وزراء الدنمارك مته فريدريكسن ورئيس وزراء غرينلاند، ينس-فريدريك نيلسن، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.