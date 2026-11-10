زيلينسكي: محادثات إنهاء الحرب بين كييف وموسكو بأبوظبي كانت بناءة وجوهرية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء في الدنمارك، إن قضايا إنسانية، مثل ‌تبادل أسرى الحرب ‌وإعادة الأطفال، جرت ‌مناقشتها ‌خلال ‌المحادثات الثلاثية ​مع روسيا ‌في أبوظبي في مسعى لإنهاء الحرب الدائرة بين كييف وموسكو والتي دخلت عامها الخامس.

وأكد أن المحادثات في أبوظبي كانت بناءة وجوهرية إلى حد كبير.

وخلال ​حديثه مع ​بعض الطلاب في كوبنهاغن، قال زيلينسكي: "تباحثت مع فريقنا الموجود في أبوظبي... تناولوا المسائل الإنسانية وكذلك الضمانات الأمنية" خلال اليوم الأول من المحادثات الثلاثية.