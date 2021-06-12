أخبار اليورو.. 4 حقائق لافتة من البطولة «العجوز».. رونالدو ليس الأكبر سناً

المصدر:
  • الامارات اليوم
التاريخ:

تسجل «يورو 2020» حقائق لافتة نستعرض أبرزها على النحو التالي:

1- تجاوز 19 لاعباً لـ100 مباراة دولية، على رأسهم كريستيانو رونالدو الذي خاض مباراته 175 مع البرتغال.

2- رغم بلوغه 36 عاماً، لكن رونالدو ليس أكبر اللاعبين سناً في البطولة، إذ يبلغ الحارس الهولندي مارتن ستيكلنبرغ 38 عاماً.

3- سيكون البولندي كاسبر كوزوفسكي والإنجليزي جود بيلينغهام أصغر لاعبين في البطولة (17 عاماً)، وهو أمر لم يحدث من قبل.

4- تملك إسبانيا أصغر تشكيلة بمتوسط 24.5 عاماً، بينما السويد هي الأكبر بمتوسط يبلغ 29.2 عاماً. وأصغر قائد هو الأسكتلندي أندرو روبرتسون وعمره 27 عاماً.

 

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