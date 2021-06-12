أخبار اليورو.. 4 حقائق لافتة من البطولة «العجوز».. رونالدو ليس الأكبر سناً

المصدر: الامارات اليوم

تسجل «يورو 2020» حقائق لافتة نستعرض أبرزها على النحو التالي:

1- تجاوز 19 لاعباً لـ100 مباراة دولية، على رأسهم كريستيانو رونالدو الذي خاض مباراته 175 مع البرتغال.

2- رغم بلوغه 36 عاماً، لكن رونالدو ليس أكبر اللاعبين سناً في البطولة، إذ يبلغ الحارس الهولندي مارتن ستيكلنبرغ 38 عاماً.

3- سيكون البولندي كاسبر كوزوفسكي والإنجليزي جود بيلينغهام أصغر لاعبين في البطولة (17 عاماً)، وهو أمر لم يحدث من قبل.

4- تملك إسبانيا أصغر تشكيلة بمتوسط 24.5 عاماً، بينما السويد هي الأكبر بمتوسط يبلغ 29.2 عاماً. وأصغر قائد هو الأسكتلندي أندرو روبرتسون وعمره 27 عاماً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news