تعرّف إلى المدن المستضيفة لبطولة أمم أوروبا.. وأماكن المباريات

المصدر: أحمد طارق- دبي

تنطلق منافسات بطولة كأس أمم أوروبا غداً الجمعة وتستمر حتى 11 يوليو المقبل من العام الجاري 2021. وتشهد كأس الأمم الأوروبية الحالية مشاركة 24 منتخب في نسختها كما حدث في البطولة السابقة عام 2016 بدلاً من 16 منتخب، وتتنافس المنتخبات على بطاقة التأهل إلى دور خروج المغلوب. وتتميز بطولة كأس أمم أوروبا في نسختها الحالية بإقامة المباريات في مدن عديدة، إذ تستضيف 6 مُدن مختلفة مباريات دور المجموعات والستة عشر من كأس الأمم الأوروبية وهي:

1- استاد باركن بمدينة كوبنهاجن في الدنمارك

2- استاد فرينتيس بوشكاش بمدينة بودابست في المجر

3- استاد يوهان كرويف أرينا بمدينة امستردام في هولندا

4- الملعب الوطني بمدينة بوخاريست في رومانيا

5- استاد هامبدن بارك بمدينة جلاسكو في اسكتلندا

6- استاد لاكارتوخا بمدينة إشبيلية في إسبانيا



في المقابل تستضيف 4 مدن مباريات دور المجموعات وربع النهائي، هي:

1- الملعب الوطني بمدينة باكو في أذربيجان

2- استاد أليانز أرينا بمدينة ميونخ في ألمانيا

3- استاد الأوليمبيكو بمدينة روما في إيطاليا

4- استاد كريستوفيسكي بمدينة سان بطرسبرغ في روسيا



وأخيراً يستضيف ملعب ويمبلي في إنجلترا أهم 3 مباريات، وهم مباراتي نصف النهائي والمباراة النهائية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news