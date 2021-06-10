رونالدو لاعب القرن الـ 21 في أوروبا.. أفضل من كل هذه الأساطير!

المصدر: محمد الحتو - دبي

فاز نجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو بلقب أفضل لاعب أوروبي في القرن الـ21، بتصويت الجمهور في استفتاء أجرته شبكة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، متفوقاً على نجوم كبار يتقدمهم صانع ألعاب وأفراح برشلونة والمنتخب الإسباني السابق أندرييس إنييستا والأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان، ومواطنه الغزال الأسمر تيري هنري، والفنان الإيطالي فرانشيسكو توتي، ومواطنه المخضرم باولو مالديني.

وأظهر الاستفتاء تفوق "الدون" على إنييستا في الجولة الأخيرة من التصويت بينهما بنسبة 56% من أصوات الجماهير، مقابل 44% لإنيستا في المرحلة الأخيرة من التصويت الذي قسم لمراحل عدة.

وكشفت الشبكة أن رونالدو اكتسح التصويت في المرحلة الأولى بنسبة 78%، وحل الكرواتي، لوكا مودريتش، ثانيا بنسبة 11%، وتلاهما الإنجليزي، هاري كين، في المركز الثالث بنسبة 9%، في حين اكتفى الفرنسي، كريم بنزيما، بالمرتبة الرابعة، بواقع 2%، وفي المرحلة الثانية من التصويت، فاز رونالدو على الفرنسي، تيري هنري بنسبة 57%، وعلى مدربه السابق في ريال مدريد، زين الدين زيدان، بواقع 51%، وفي المرحلة قبل النهائية تفوق البرتغالي "صاروخ ماديرا" على الإيطالي، باولو مالديني، مدافع منتخب إيطاليا سابقا، بنسبة 62% من تصويت الجماهير.

أما إنييستا فقد تخطى المرحلة الأولى بنسبة 51% مقابل 27% للإنجليزي، آلان شيرير، وحل ثالثا الإيطالي، فرانشيسكو توتي، بنتيجة 17%، ورابعا الإسباني، دافيد فيا، بنسبة 5% من تصويت الجماهير، وفي المرحلة الثانية من التصويت اكتسح إنييستا مواطنه، تشابي ألونسو، بنسبة 80%، وفاز على الهولندي، دينيس بيركامب، 53%، واكتسح زميله السابق في برشلونة ومواطنه، تشافي هيرنانديز، بنسبة 72% في المرحلة قبل النهائية من تصويت الجماهير.

وبعد ذلك تواجه رونالدو وإنييستا في التصويت النهائي، ليحسم رونالدو التصويت لصالحه بنسبة 56، ويحصل على لقب أفضل لاعب أوروبي في القرن الـ21.

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