جدول كأس أوروبا بتوقيت الإمارات.. البرنامج الكامل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



تنطلق غداً الجمعة نهائيات كأس أوروبا المؤجلة من 2020 إلى 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا بلقاء الافتتاح بين إيطاليا وتركيا، وتالياً جدول المباريات كاملاً بالمجموعات والتسلسل الزمني بحسب توقيت الإمارات:

الجمعة 11 يونيو

- المجموعة الأولى: تركيا - إيطاليا (23:00)

السبت 12 يونيو

- المجموعة الأولى: ويلز - سويسرا (17:00)

- المجموعة الثانية: الدنمارك - فنلندا (20:00)، بلجيكا - روسيا (23:00)

الأحد 13 يونيو

- المجموعة الرابعة: إنجلترا - كرواتيا (17:00)

- المجموعة الثالثة: النمسا - مقدونيا الشمالية (20:00)، هولندا - أوكرانيا (23:00)

الاثنين 14 يونيو

- المجموعة الرابعة: اسكتلندا - تشيكيا (17:00)

- المجموعة الخامسة: بولندا - سلوفاكيا (20:00)، إسبانيا - السويد (23:00)

الثلاثاء 15 يونيو

- المجموعة السادسة: المجر - البرتغال (20:00)، فرنسا - ألمانيا (23:00)

الأربعاء 16 يونيو

- المجموعة الثانية: فنلندا - روسيا (17:00)

- المجموعة الأولى: تركيا - ويلز (20:00)، إيطاليا - سويسرا (23:00)

الخميس 17 يونيو

- المجموعة الثالثة: أوكرانيا - مقدونيا الشمالية (17:00)، هولندا - النمسا (23:00)

- المجموعة الثانية: الدنمارك - بلجيكا (20:00)

الجمعة 18 يونيو

- المجموعة الخامسة: السويد - سلوفاكيا (17:00)

- المجموعة الرابعة: كرواتيا - تشيكيا (20:00)، إنجلترا - اسكتلندا (23:00)

السبت 19 يونيو

- المجموعة السادسة: المجر - فرنسا (17:00)، البرتغال - ألمانيا (20:00)

- المجموعة الخامسة: إسبانيا - بولندا (23:00)

الأحد 20 يونيو

- المجموعة الأولى: سويسرا - تركيا (20:00)

إيطاليا - ويلز (20:00)

الاثنين 21 يونيو

- المجموعة الثالثة: مقدونيا الشمالية - هولندا (20:00)، أوكرانيا - النمسا (20:00)

- المجموعة الثانية: روسيا - الدنمارك (23:00)، فنلندا - بلجيكا (23:00)

الثلاثاء 22 يونيو

- المجموعة الرابعة: كرواتيا - اسكتلندا (23:00)، تشيكيا - إنجلترا (23:00)

الأربعاء 23 يونيو

- المجموعة الخامسة: سلوفاكيا - إسبانيا (20:00)، السويد - بولندا (20:00)

- المجموعة السادسة: البرتغال - فرنسا (23:00)، ألمانيا - المجر (23:00)

السبت 26 يونيو

ثمن النهائي:

وصيف المجموعة الأولى - وصيف المجموعة الثانية (المباراة الرقم 38)

بطل المجموعة الأولى - وصيف المجموعة الثالثة (المباراة الرقم 37)

الأحد 27 يونيو

ثمن النهائي:

بطل المجموعة الثالثة - ثالث المجموعة الرابعة أو الخامسة أو السادسة (المباراة الرقم 40)

بطل المجموعة الثانية - ثالث المجموعة الأولى أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة (المباراة الرقم 39)

الاثنين 28 يونيو

ثمن النهائي:

وصيف المجموعة الرابعة - وصيف المجموعة الخامسة (المباراة الرقم 42)

بطل المجموعة السادسة - ثالث المجموعة الأولى أو الثانية أو الثالثة (المباراة الرقم 41)

الثلاثاء 29 يونيو

ثمن النهائي:

بطل المجموعة الرابعة - وصيف المجموعة السادسة (المباراة الرقم 44)

بطل المجموعة الخامسة - ثالث المجموعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة (المباراة الرقم 43)

الجمعة 2 يوليو

ربع النهائي:

الفائز من المباراة 41 - الفائز من المباراة 42 (المباراة الرقم 45)

الفائز من المباراة 37 - الفائز من المباراة 39 (المباراة الرقم 46)

السبت 3 يوليو

ربع النهائي:

الفائز من المباراة 38 - الفائز من المباراة 40 (المباراة الرقم 47)

الفائز من المباراة 43 - الفائز من المباراة 44 (المباراة الرقم 48)

الثلاثاء 6 يوليو

نصف النهائي:

الفائز من المباراة 45 - الفائز من المباراة 46 (المباراة الرقم 49)

الأربعاء 7 يوليو

نصف النهائي:

الفائز من المباراة 47 - الفائز من المباراة 48 (المباراة الرقم 50)

الأحد 11 يوليو

النهائي:

الفائز من المباراة 49 - الفائز من (المباراة 50)



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news