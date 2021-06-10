أفضل لاعب صاعد في ألمانيا يلعب بهوية مزورة

المصدر: حميد نعمان - دبي

تفاجأ نادي شتوتغارت الألماني، بأن أحد أبرز نجومه، واللاعب الذي تم اختياره أفضل نجم صاعد في الدوري الألماني (البوندسليغا) للموسم المنصرم، الكونغولي سيلاس وامانجيتوكا، ظل يلعب بهوية مزورة، إذ أن الاسم ليس له، وكذلك سنه أكبر من المسجل رسميا في سجلات اتحاد الكرة الألماني.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن سيلاس اعترف بنفسه لمسؤولي ناديه بحقيقة ما حصل، وقال إن إسمه الحقيقي هو سيلاس كاتومبا مفومبا، وأنه عمره 22 سنة، وليس 21. وعن كيف حصل أمر التزوير، قال اللاعب إن وكيله هو المسؤول عن الامر. وكشف النجم الكونغولي الشاب، وهو من مواليد كينشاسا، أنه وبعد انتقاله من الكونغو لتجربة مع أندرلخت البلجيكي في 2017، وضعه وكيله تحت ضغط هائل في بلجيكا من أجل إجباره على تغيير هويته وسنه، وذلك حتى لا يعود إلى الكونغو.

وتم اختيار إسم وامانجيتوكا لانه يعود لأحد أجداده، كما تم منحه تاريخ ميلاد أقل بسنة، لكنه بنفس تاريخ اليوم والشهر، أي 6 أكتوبر 1999، بدلا عن 6 أكتوبر 1998. وقال اللاعب إنه ظل تحت تهديد كبير من وكيله، بأنه قد لا يلعب الكرة مرة أخرى إذا كشف عن الامر، وبات الوكيل يستولي على الجزء الاكبر من رواتبه ومكافآته.

وحظي اللاعب بتعاطف ناديه، ودافع عنه، كما قرر الاتحاد الألماني عدم معاقبته، واعتبر ضحية لتلاعب وكيله، خاصة وأنه كان وقتها صغيرا في السن، بجانب أنه من بادر للاعتراف بسبب ما حصل له طوال السنوات الماضية. يذكر أن سيلاس قدم إلى شتوتغارت منذ 2019، من فريق إف سي باريس، ومن وقتها بدأ نجمه يسطع، حتى تم اختياره أفضل نجم صاعد.

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