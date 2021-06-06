وفاة رجل أعمال "الفورمولا 1" السعودي - الفرنسي منصور عجة

المصدر: وكالات

توفي رجل الأعمال السعودي - الفرنسي منصور عجة، أحد مالكي فريق ماكلارين المشارك في بطولة العالم للفورمولا واحد، عن 68 عاماً، اليوم الأحد، في جنيف بحسب ما أعلن الفريق البريطاني.

وقال فريق ماكلارين في بيان: "ببالغ الحزن، يعلن ماكلارين رايسينغ وفاة منصور عجة، المساهم في ماكلارين منذ عام 1984. توفي السيد عجة بسلام هذا الصباح في جنيف، عن 68 عاماً محاطاً بأسرته".

وتابع: "سننشر بياناً كاملاً في الوقت المناسب. جميع من في ماكلارين رايسينغ يتشاركون الحزن مع عائلته التي يُرسل لها الفريق آحر تعازيه".





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